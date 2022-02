Des chercheurs australiens annoncent avoir retrouvé le navire de James Cook

"Depuis 1999, nous enquêtons sur plusieurs épaves du XVIIIe siècle dans une zone de deux miles carrés (3,7 kilomètres carrés) où nous pensons que l’Endeavour a coulé", a déclaré Kevin Sumption, directeur du Musée maritime national australien, lors d’une conférence de presse jeudi.

"Sur la base des archives et des preuves archéologiques, je suis convaincu qu’il s’agit de l’Endeavour" a-t-il affirmé.

Mais le Rhode Island Marine Archaeology Project a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer cette conclusion.

Dans un communiqué, la directrice exécutive du projet, DK Abbass, a déclaré que cette annonce constituait une "rupture de contrat" et a ajouté que "les conclusions seront fondées sur un processus scientifique approprié et non sur les émotions ou la politique australiennes".