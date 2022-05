Des chercheurs américains trouvent des PFAS dans des vêtements pour enfants

Selon des recherches américaines publiées mercredi dans la revue scientifique Environmental Science & Technology, divers produits pour enfants - des vêtements aux housses de meubles et aux taies d'oreiller - contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Les chercheurs du Silent Spring Institute du Massachusetts ont trouvé des concentrations mesurables de PFAS dans dix-huit produits destinés aux enfants - dont la majorité a été produite en Chine -, pourtant vendus avec l'affirmation qu'ils sont "verts" ou "non toxiques". Ce n'est toutefois "pas tout à fait surprenant", selon les scientifiques, car les organismes de certification ne présentent souvent aucun critère pour ces substances.

Sur 93 produits analysés au total, 54 contiennent du fluor, ce qui peut être un indicateur de la présence de PFAS.

Des produits chimiques persistants

Les PFAS constituent un large éventail de produits chimiques persistants qui sont notamment associés à des risques plus élevés de cancer et de problèmes du système immunitaire, entre autres. Ces substances sont fabriquées par l'homme et n'existent pas dans la nature. Elles ont, entre autres, la propriété utile d'être hydrofuges.

En Belgique, elles ont ponctué l'actualité après la découverte, en 2021, d'une grave pollution des sols autour de l'usine 3M entre Zwijndrecht et Beveren (province d'Anvers).