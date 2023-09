Des chefs-d’œuvre de Degas et de Van Gogh mis en vente aux enchères à Gand

La maison de vente aux enchères de Flandre occidentale New-Art mettra sous le marteau le 1er octobre à Gand un tableau du peintre néerlandais Vincent van Gogh et une œuvre de l’artiste français Edgar Degas. Chaque œuvre devrait partir pour au moins 1,5 million d’euros.

Il s’agit d’une peinture de Van Gogh, à l’huile sur papier, intitulée "Val avond in de Kempen". L’œuvre de Degas s’intitule "Femme au foulard bleu" et a été réalisée avec un remarquable mélange de techniques. L’artiste français a utilisé le pastel, la tempera, la gouache et le fusain sur papier. L’authenticité des deux œuvres est prouvée par un rapport ou un certificat officiel et des documents de recherche scientifique.

Pour la maison New-Art, la vente des œuvres des deux grands maîtres est tout à fait exceptionnelle. "C’est une aubaine pour les connaisseurs", estime son directeur Raf Zerrouk. "Dans une maison de vente aux enchères réputée comme Christie’s, le Van Gogh se vendrait entre 5 et 10 millions d’euros. Notre client souhaite s’en séparer pour au moins 1,5 million d’euros". Les propriétaires privés des œuvres souhaitent rester anonymes pour le moment.