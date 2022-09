Des chefs-d’œuvre de Bacon, Picasso et Renoir aux enchères pour soutenir le MoMA

La fondation du regretté homme d’affaires William S. Paley mettra aux enchères, à l’automne, un ensemble de chefs-d’œuvre prêtés depuis longtemps au Museum of Modern Art. Leur vente chez Sotheby’s pourrait rapporter 70 millions de dollars au musée new-yorkais.

William S. Paley avait légué 81 peintures et sculptures à sa Fondation, en spécifiant qu’elles pouvaient être mises à disposition du MoMA après sa mort en 1990. Il avait toutefois une condition : ces œuvres devaient contribuer à l’évolution de l’institution muséale et de ses missions. Le MoMA a décidé qu’elles serviraient à financer le pôle de médias et technologies numériques et les nouvelles acquisitions du musée.

Une trentaine de ces chefs-d’œuvre seront ainsi mis aux enchères durant plusieurs ventes d’art moderne et contemporain que Sotheby’s organise en octobre et en novembre, à Londres et à New York. Parmi elles, un petit triptyque de Francis Bacon, intitulé "Three Studies for Portrait of Henrietta Moraes". Il pourrait rapporter au moins 30 millions de livres sterling (34,7 millions de dollars) lorsqu’il passera sous le marteau, le 14 octobre à Londres.

Une toile cubiste de Picasso, "Guitare sur une table", sera proposée à la vente le 14 novembre à New York, tout comme "Les Fraises", une nature morte de Pierre-Auguste Renoir datant de 1905. La première devrait atteindre entre 20 et 30 millions de dollars, et la seconde entre 3 et 4 millions de dollars.