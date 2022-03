Des chaussures en plastique à 250 euros : à qui profite le business très juteux des baskets ?

Aymeric (22 ans) est un fan de sneakers: "Je sais c’est cher. Ce n’est pas raisonnable." Il possède une vingtaine de paires de baskets, surtout des Nike. Et certaines paires lui ont coûté 250 euros. Certains jeunes iront jusqu'à dépenser 500 euros pour porter ou simplement posséder tel ou tel modèle. "On est pris dans une "hype"", explique Aymeric. "C’est un phénomène de foule. Telle ou telle paire de sneakers (ndlr : quand on est branché, on ne dit pas "baskets", on dit "sneakers") devient très tendance et tout le monde la veut."

Le phénomène concerne essentiellement les chaussures de la marque Nike dont les Jordan et les Air max. Des paires très rares peuvent atteindre des sommes folles. Comme en avril dernier, lorsque des Nike Air Yeezy 1 portées par le rappeur Kanye West ont été vendues 1,5 million d’euros chez Sotheby’s !

Mais derrière ces opérations spectaculaires qui ne concernent que de riches collectionneurs se cache un phénomène beaucoup plus massif et qui pèse déjà plusieurs milliards d’euros : le resell, la revente de baskets Nike à l’état neuf à un prix beaucoup plus élevé que le prix de départ fixé par le fabricant américain.