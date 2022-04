Des chaussures de trail inspirées des sabots de chèvres des montagnes

C’est un regardant un documentaire sur les caprins (les chamois, les bouquetins, les chèvres des montagnes) que Battiste Deiana, un jeune entrepreneur montois de 26 ans, a eu l’idée de créer des chaussures de trail, "si ces animaux se déplacent aussi facilement en montagne, pourquoi ne pas structurer nos chaussures de la même manière ?", demande-t-il. Il imagine alors une semelle extérieure coupée en deux comme celle d’un sabot, "ce sont deux parties qui bougent indépendamment l’une de l’autre sur le terrain. Cela permet une meilleure accroche ".

Cela fait trois ans que Battiste Deiana travaille sur le projet " Hoof Tech ", soit " la technologie du sabot ". Cela dit, il n’avait aucune compétence en la matière, " j’ai dû contacter des podologues, des kinésithérapeutes, des spécialistes de la biomécanique, des chercheurs en matériaux ". Pour tester l’intérêt des connaisseurs, il s’est aussi adressé à des ultratrailers et des grandes marques. Ses entretiens l’ont amené dans le laboratoire All Triangles à Annecy, en Haute-Savoie. Un institut spécialisé dans la création du matériel de montagne. Un premier prototype a été fabriqué et testé sur place par des coureurs. Ses chaussures ont été jugées sur plusieurs critères : poids, confort, stabilité et l’accroche. Les résultats sont positifs mais son modèle peut encore être amélioré.

Un second prototype pourrait être développé notamment grâce à des matériaux durables, " j’aimerais me servir des déchets de kératine, une protéine qui se trouve sur les sabots des animaux, dans les plumes, les cheveux. Chaque année, cinq millions de tonnes sont incinérées alors qu’elles pourraient être utiles. La kératine a des propriétés intéressantes pour une semelle au niveau de la résistance et de l’élasticité ", précise Battiste Deiana. Reste à convaincre les grandes marques. Le projet " Hoof Tech " cherche des investisseurs, 150 mille euros sont nécessaires pour aller au bout de l’aventure.