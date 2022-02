Des chaufferettes pour les locaux, flambant neufs, de l’école provinciale du feu, à Amay

C’est qu’il reste à mener le chantier du parachèvement des abords : l’égouttage, et surtout la réalisation d’une dalle de béton technique, pour l’usage de produits chimiques par exemple. Le gouvernement wallon a été saisi d’une demande de subventions, mais la région n’a plus d’argent ! Or, les autorités provinciales avaient espéré une aide financière pour les trois quarts de la dépense. Elles sont également sans le sou, confrontées à l’explosion du budget à la suite de la réforme des zones de secours, désormais à leur charge. Elles ne peuvent évidemment pas prendre le risque de supporter, seules, le coût de ces travaux et de se mettre à découvert. C’est donc le blocage. Avec pour résultat, un investissement de quatre millions et demi, pour l'instant inutile, pour des halles et des salles de cours non opérationnelles, au milieu d’un terrain vague.