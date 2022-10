Des châteaux wallons ouvrent leurs portes à la nuit tombée ce 22 octobre

A ceux qui se sont toujours rêvé châtelain, arpentant les couloirs d'une grande demeure à la nuit tombée, éclairé à la seule lumière d'une bougie, la soirée du 22 octobre devrait plaire. A l'occasion de la Nuit des Châteaux, nombreux domaines ouvrent leurs portes. En Wallonie, le château de Beloeil et le château de Seneffe y participent pour la seconde fois, et c'est une première pour le château de Houtain-le-Val. Si l'éclairage à la flamme est devenu obsolète, c'est à la lampe de poche que les participants découvriront les trois châteaux wallons.

Au programme :

Le château de Beloeil fut construit pour les princes de Ligne, devenu au début du XVe la première résidence de cette famille de noblesse belge. Aujourd’hui, accessible aux visiteurs, l'influence de la maison Ligne a laissé ses traces dans ce riche domaine, nombreux objets de valeur, une bibliothèque de 20.000 livres ou encore les impressionnants jardins à la française qui encercle la bâtisse. La légende raconte que durant la fête des morts, le spectre du prince Charles Joseph de Ligne revient hanter les pièces du château. Dans les couloirs, les visiteurs tomberont nez à nez avec les anciens habitants du château, membres de la famille de Ligne dont les portraits décorent les murs.

A l’origine donjon médiéval, le château de Houtain-Le-Val subit plusieurs restructurations au long des siècles dont de nouvelles tourelles ajoutées en 1850. Vendu pour la dernière fois en 1674 il est reste dans la même famille depuis : des héritiers du comte de Moerkerke. En pleine rénovation, il ouvre exceptionnellement ses portes à l'occasion de la Nuit des Châteaux. Les visiteurs pourront déambuler dans le parc et les salons, coupe de champagne à la main comme la noblesse de l'époque.

Le Château de Seneffe, au style néo-classique fut construit au XVIIIe siècle, son domaine abrite la plus belle collection d’orfèvrerie de Belgique mais aussi un théâtre, une orangerie, une volière, un parc à l’anglaise de 22 hectares, un étang et une île reliée à la rive par un pont. Au cours de la Nuit des Châteaux, une visite guidée promet de découvrir tous les recoins de ce vaste et riche lieu. La visite est suivie d'une dégustation en compagnie de la directrice du musée, à la découverte des us et coutumes alimentaires du XVIIIe siècle.