Des châteaux ouverts ce dimanche 1er mai un peu partout en Wallonie

Cet évènement est organisé dans le cadre de la Semaine Jeunesse et Patrimoine.

Ce 1er mai, la vie de château s’ouvre donc aux familles. Au programme visites, activités variées, chasse au trésor pour les enfants… de quoi passer un agréable dimanche en famille !

Chaque château ouvert dimanche, en complément des visites proposées par les organisateurs propose aux jeunes et moins jeunes d’expérimenter concrètement le patrimoine grâce à un carnet et des jeux didactiques mis au point par l’Agence wallonne du Patrimoine et l’asbl Musées et Sociétés en Wallonie.