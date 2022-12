Des chansons toutes neuves pour ta playlist de Noël !

Los Bitchos - Los Chrismos

Quoi de mieux qu’un nouveau titre de nos Los Bitchos préférées pour clôturer l’année en beauté ? Pour nous offrir un Noël qui claque, les quatre rockeuses dévoilaient il y a quelques semaines Los Chrismos, un titre complètement barré et évocateur qui dès la première écoute, nous plonge dans une ambiance de Noël eighties et vintage. Un single électrique et acidulé qui résonne parfaitement avec l’identité sonique de l’album Let The Festivities Begin!, paru il y a quelques mois.