Des champignons comme alternative à la terre cuite et au ciment

Ils n’ont pas 30 ans et ils quittent Tour et Taxi pour se rendre à Venise avec un projet révolutionnaire. Ils y représenteront la Belgique à la biennale d’architecture. Il faudra un mois à ces jeunes architectes bruxellois pour construire le petit pavillon belge et faire découvrir les matériaux de construction de demain : des briques et des panneaux d’isolation, confectionnés par l’entreprise bruxelloise Permafungi et constitués de racines de champignons et de matériaux naturels de récupération (bois, terre, déblais…).

À bord de leur camion, ils embarquent pas moins de 9 tonnes de terres usagées qui seront compressées et assemblées sur place, à Venise. Une belle alternative à la terre cuite et au ciment et un savoir-faire déjà éprouvé puisque le" pisé " est un procédé de construction ancien, qui est remis ici au goût du jour.

Le bureau d’architecture BENTO a été choisi par la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’unanimité parmi 19 projets pour représenter la Belgique. Une sacrée visibilité pour ces jeunes belges.