Des césariennes "snoezelen" qui se rapprochent au maximum d’un accouchement classique

Le moment venu, c’est le miracle de la vie presque comme si c’était un accouchement naturel : Shannon pousse pour expulser son bébé, elle voit son enfant à travers le rideau, grâce à une fenêtre fabriquée à l’aide d’un film plastique. Selon la sage-femme en chef, ce rideau en partie transparent est un détail qui fait beaucoup "dans les césariennes classiques, on a un drap complètement occulté. Les gynécologues font leur travail de leur côté, il y a de la lumière, il y a beaucoup de gens qui parlent, des bruits pas toujours très rassurants pour une maman. Et puis tout d’un coup, on sort le bébé, on le montre par-dessus le drap, la sage-femme prend le bébé dans les mains et l’apporte à la maman. La maman rate un peu cette naissance, elle ne voit pas ce qu’il se passe et tout d’un coup on lui présente un bébé et on lui dit "c’est le vôtre". A travers ces champs transparents, on a recherché à ce que la mère soit actrice de son accouchement, ainsi que le coparent."