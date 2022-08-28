Головною темою для українців в Бельгії залишається пошук житла. За шість місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну, питання зрушило з мертвої точки і наразі вже відкрито три центри соціального житла в Брюсселі, та невдовзі, ми очікуємо на відкриття соціального житла в Генті. Ми запросили до нашої студії Марину, щоб вона більш детально пояснила, як саме можна отримати соціальне житло в Брюсселі. Марина представляє комітет з питань переміщених осіб “Український голос”, даний комітет є участником в організації соціального житла в Брюсселі.

“Поточна ситуація із житлом для українців, які отримали статус тимчасового прихистку наступна: бельгійські родини, що прихистили українців не мають змоги надалі надавати житло. Поступово українці повинні залишити будинки сімей, у яких вони гостювали, переїхати в окреме житло. Саме це допоможе їм якнайшвидше інтегрувати і знайти роботу в Брюсселі. З метою надання житла тимчасово переселеним людям з України для можливості подальшої інтеграції в новий соціум Владою Брюссельського регіону в особі Пьєра Верберена (Pierre Verbeeren) було започатковано Проект "ЖИТЛО та ПРИХИСТОК для українців", втіленням в життя якого займаються такі організації як Брюс/хелп (Bruss'Help), Український Голос - Комітет Біженців (UV RC) та їх партнери Саму Соціаль (Samu Social), Платформа Сітроен (ASBL Plateforme Citoyenne), Коммуна (ASBL Commune). Ця програма передбачена тільки для українців, які зареєстровані в Брюссельському регіоні та отримують соціальні виплати (CPAS). Якщо виникає потреба в окремому розміщенні - тимчасово прихищені особи мають звернутись до Муніципалітету/Комуни або до Соціальної Служби (CPAS) в якому зареєстровані із запитом на надання соціального житла. Bruss'Help шукає місце через схему колективного розміщення "ЖИТЛО та ПРИХИСТОК для українців". Звертаю вашу увагу, що направляти запит до Брюс/хелп за цієї програмою можуть тільки Муніципалітети/Комуни або Соціальні Служби (CPAS) через вашого соціального працівника. Звернутись безпосередньо від свого імені неможливо. Кожний Центр колективного розміщення відрізняється умовами для проживання. Проживання оплачує самостійно кожна особа, яка проживає в Центрі. Відносно оплати, то вона становить :

€225/місяць/дорослий та €75/місяць/неповнолітній.

Що стосується харчування, є три варіанти:

- центри з індивідуальною кухнею (безкоштовне харчування, мешканці готують самі)

- центри з колективними кухнями (або вільний доступ до кухні,

або платне харчування, за бажанням)

- центри без можливості приготування їжі.

Також, ми розуміємо, що багато з вас приїхали з домашніми улюбленцями, але наразі проживання з тваринами заборонено.

За програмою передбачено середньо/довгострокове розміщення (не короткострокове, щоб уникнути плинності та сприяти розвитку динамічної спільноти).”

Звертаємо вашу увагу, що 4 вересня в неділю з 12:00 до 15:00, буде організовано конференція "Housing DAY" - Вирішення житлових питань для біженців з України в Брюссельському столичному регіоні.

Повне інтерв'ю ви можете прослухати на нашому радіо RTBF-Україна на чистоті DAB+.