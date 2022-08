Centres de logement social à Bruxelles

Pour de nombreux Ukrainiens arrivés en Belgique, la préoccupation principale reste la recherche d'un logement. Dans la capitale, la question n'est plus au point mort. Trois centres de logement social ont déjà été ouverts à Bruxelles. Une structure du même type est prévue aussi à Gand.

Pour en parler, RTBF Ukraine a reçu Marina en studio. Marina représente le Comité des personnes déplacées "Ukrainian Voice", comité qui participe à l'organisation du logement social à Bruxelles. Elle nous explique plus en détails comment obtenir un logement social à Bruxelles.

"Voilà à quelle situation sont confrontés les Ukrainiens qui ont reçu le statut de protection temporaire: la plupart des familles belges qui ont hébergé des Ukrainiens ne sont plus en mesure de fournir un logement, dans les prochains mois. Peu à peu, les Ukrainiens doivent déménager dans des logements séparés. Cela devrait les aider à s'intégrer et à trouver du travail à Bruxelles le plus rapidement possible.

En pratique, les autorités bruxelloises, représentées par Pierre Verbeeren, ont lancé le projet "HOUSING and SHELTER for Ukrainians". Il est mis en oeuvre par des organisations telles que Bruss'Help, Voix Ukrainienne - Comité des Réfugiés (UV RC) et leurs partenaires, le Samu Social, l'ASBL Plateforme Citoyenne, l'ASBL Commune. Le programme s'adresse uniquement aux Ukrainiens inscrits en région bruxelloise et percevant une aide sociale du CPAS.

Comment faire? Si des personnes ont besoin d'un logement séparé, elles doivent s'adresser à la commune ou au CPAS dont elles dépendent. Elles peuvent entrer une demande de mise à disposition d'un logement social. Bruss'Help recherche alors une place, dans le cadre du programme d'hébergement collectif "HOUSING and SHELTER for Ukrainians".

Attention: seules les communes/les services sociaux peuvent entrer une demande de ce type. Elle doit transiter par un travailleur social. Il est impossible de postuler directement en son propre nom.

Concernant les centres d'hébergement collectif : chacun d'entre eux a ses propres règles et son propre fonctionnement interne, mais l'hébergement est payé par chaque personne qui réside au centre.

A combien s'élèvent les frais? 225 €/mois/adulte et 75 €/mois/mineur.

Pour les repas, 3 options sont prévues:

- centres avec cuisines individuelles (repas gratuits, les résidents cuisinent eux-mêmes)

- centres avec cuisines collectives (ou libre accès à la cuisine, ou repas payés, au choix)

- centres sans possibilité de cuisiner.

La question des animaux se pose fréquemment. Beaucoup d'Ukrainiens sont venus avec leurs animaux de compagnie. Ils ne sont malheureusement pas autorisés, pour l'instant, dans ces centres de logement social.

Le programme "Housing and Shelter for Ukrainians" vise des placements à moyen ou long terme. L'objectif est d'éviter trop de rotations parmi les résidents, et favoriser la mise en place d'une une communauté dynamique.

Cela vous intéresse? le dimanche 4 septembre, de 12h00 à 15h00, sera organisée la conférence "Housing DAY" - Résoudre les problèmes de logement des réfugiés d'Ukraine en Région de Bruxelles-Capitale.

Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview de Marina sur notre radio RTBF-Ukraine en DAB+.