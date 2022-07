Des centres d’urgence pour les violences sexuelles partout sauf dans le Brabant wallon : la province est-elle oubliée des autorités ?

Les trois premiers centres ont ouvert en 2017 : à Gand, Bruxelles et Liège. Cinq ans plus tôt, la Belgique signait la Convention d’Istanbul. En signant ce texte du Conseil de l’Europe, notre pays s’est engagé à renforcer la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Un des engagements concerne l’ouverture de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles. La Belgique s’est alors mis à jour et les premiers CPVS ont ouvert. La convention précise qu’ils doivent être " facilement accessibles et en nombre suffisant ".

A ce jour, il y a sept CPVS en Belgique. Après les trois premiers centres, d’autres ont ouvert à Anvers, Charleroi, Roulers, et récemment à Louvain. Ces centres ont montré leur efficacité dans l’accompagnement des victimes. La première année, ils ont pris en charge 930 personnes. En 2021, ce nombre a presque doublé. 1662 victimes ont été prises en charge dans les différents centres. Les chiffres montrent que les victimes passées par un CPVS portent plus souvent plainte. Elles sont 66% à le faire, un taux six fois supérieur aux victimes passant par un " circuit classique ".

L’année prochaine, trois autres centres vont voir le jour à Arlon, Namur et Genk. Mais pour le moment, aucun centre n’est prévu dans le Brabant wallon.