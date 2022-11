Des centrales nucléaires à l’arrêt en France : un risque de pénurie d’électricité en Belgique ?

"Oui c’est tout à fait possible", selon Damien Ernst. Si la production stagne en France, et que la demande augmente, la France va chercher à augmenter ses importations. Si la demande des Belges augmente au même moment, on pourrait se retrouver avec un manque d’électricité, et donc une pénurie.

Patrick Hendrick est plus mesuré sur le risque de pénurie et il précise qu’il faut des conditions vraiment défavorables : "Une grande vague de froid sur toute l’Europe début janvier par exemple. Les journées sont courtes, le besoin de se chauffer est grand. Plusieurs pays augmenteront fortement leur demande. L’offre n’est pas illimitée et pourrait ne pas suffire." Le gouvernement pourrait également bloquer la distribution d’électricité. Mais ce n’est pas la philosophie d’un marché libéralisé et il faut pouvoir l’anticiper.