Des centaines de sépultures médiévales mises au jour sous la basilique Saint-Denis, en France

La basilique Saint-Denis, près de Paris, est sans doute un peu moins célèbre que Notre-Dame, mais elle n’en est pas moins capitale pour l’Histoire de France. Nécropole royale, elle est l’une des plus vieilles églises du pays, et l’un des tout premiers bâtiments de style gothique au monde. Elle abrite les restes de 43 rois et 32 reines, du fameux Roi Dagobert au dernier roi, Louis XVIII, en passant pas Charles Martel, Philippe le Bel, François Ier, Catherine de Médicis, Louis XIV, Marie-Antoinette et Louis XVI. Des souverains et souveraines ayant régné entre le 6e et le 19e siècle.