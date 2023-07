Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques de Claude Barzotti à Court-Saint-Etienne ce samedi

Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux obsèques du chanteur Claude Barzotti, ce matin, à Court-Saint-Etienne. Le public a pu suivre la cérémonie sur écran géant. Les proches ont été installés dans la petite église de Tangissart. Parmi les personnalités venues rendre hommage au chanteur : le ministre-président wallon Elio Di Rupo, l’ancien footballeur et entraîneur Enzo Scifo, l’humoriste Richard Ruben, les chanteurs Lou Deprijck (Lou and The Hollywood Bananas), Frank Michael et Michèle Torr ou Alexandre Bouglione (personnalité du cirque).

La cérémonie a été empreinte d’émotions, notamment quand les filles du chanteur, Sarah et Vanessa, ont pris la parole pour rendre hommage à leur père. Plusieurs chansons ont ponctué l’office, dont "Il jardineri di marso", de l’auteur-compositeur-interprète italien Lucio Battisti. Le cercueil a été inhumé dans l’intimité familiale.