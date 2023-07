Des centaines de personnes manifestent contre les violences en Serbie

Des centaines de personnes ont manifesté samedi soir à Belgrade, et dans d'autres villes de Serbie, contre les violences.

C'était la 10e manifestation de suite après la mort de 18 personnes en mai. Les participants au rassemblement de Belgrade se sont retrouvés devant le parlement, au cœur de la capitale. Ils ont ensuite marché jusqu'au siège de la police, à 1,5 kilomètre de là. Les manifestants ont demandé la démission du président Aleksandar Vucic, ainsi que des responsables des forces de l'ordre.

Ils accusent Vucic, et le tabloïd qu'il contrôle, de créer un climat de haine et de violences dans le pays. Des manifestations similaires ont eu lieu à Novi Sad, Nis, Kragujevac et Valjevo. Les partis d'opposition et des organisations de la société civile avaient appelé aux rassemblements.