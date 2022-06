Des centaines de millions d'aide agricole pour la Flandre menacés

La Commission européenne réprimande la Flandre pour sa politique agricole, relatent De Standaard, la Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg vendredi. L'instance supranationale met notamment en cause le suivi des émissions du bétail et une ambition trop faible en matière de qualité de l'air et de l'eau.

Tous les Etats membres de l'Union européenne, et en Belgique les régions compétentes, ont dû soumettre un plan dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC), qui se veut plus durable et respectueuse de l'environnement.