Des centaines de milliers de gobelets réutilisables chez les cafetiers montois pour le Doudou 2023

Début juin, les Montois fêteront le Doudou. Une Ducasse 2023 qui se déroulera cette année sans gobelets à usage unique du début à la fin des festivités. Une première, puisque l’an dernier seuls les deux premiers jours du Doudou étaient concernés par cette mesure.

Mais comment faire une Ducasse sans gobelets jetables ? Pour mettre en place cette obligation, la Ville de Mons a consulté les commerçants à la fin de l’année dernière : " Avec deux options sur la table, précise Charlotte De Jaer, l’échevine de la Propreté. Soit une solution unique chapeautée par la Ville, soit une solution où chaque commerçant s’organise par lui-même. Et c’est la deuxième option qui a été choisie par une majorité de commerçants. "

La caution ? "Trop compliqué à gérer"

Pour beaucoup de cafetiers, il a donc fallu faire des stocks de gobelets réutilisables. " Nous avons fait une commande d’achat groupé de 750 mille gobelets ", indique Massimo Falasca, président des commerçants du Marché aux herbes. Les chiffres sont impressionnants, mais il fallait ça pour ces établissements où les boissons vont couler à flots pendant plus d’une semaine.

Beaucoup de cafetiers ont d’ailleurs fait le choix de ne pas demander de caution pour leurs gobelets. Trop compliqué, car cela nécessite des milliers de pièces en caisse, rien que pour rendre la monnaie aux clients. " Il faut multiplier ça par le nombre d’établissements, pas sûr que les banques acceptent. " Et notre interlocuteur de pointer un autre problème : " Le client voyage beaucoup pendant la ducasse de Mons. Il pourrait donc prendre sa consommation à un point A et rendre son gobelet à un point B. Et donc certains établissements seraient gagnants, d’autres perdraient des plumes. "

Un appel au civisme

Sans l’incitant financier, le risque est que de nombreux fêtards abandonnent leurs gobelets réutilisables. Pour l’échevine Charlotte De Jaer (Ecolo), les commerçants qui ont choisi ce système devront veiller à la propreté de leur terrasse. " On l’a mis dans l’ordonnance de police de la Ducasse, il faut un système de ramassage des gobelets pris en charge par les commerçants. Pour inviter les fêtards à faire preuve de civisme, nous mènerons une campagne de prévention avec des stewards qui encourageront les gens à ramener leurs gobelets au bar, en distribuant notamment des porte-gobelets. "

Et si ça ne fonctionne pas, il faudra imposer la caution l’an prochain, prévient la Ville qui prévoit de rencontrer les commerçants dans les semaines qui suivent cette Ducasse pour tirer le bilan de l’utilisation des gobelets réutilisables et réfléchir à la stratégie pour le Doudou 2024.