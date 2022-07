Des centaines de Belges ont vu leur fournisseur d'énergie changer sans leur accord, une enquête est en cours

Près de 90 plaintes ont été reçues par mois au cours du premier semestre, alors que 185 avaient été enregistrées sur toute l’année 2021.

On parle donc de près de 600 personnes touchées depuis le début de l’année. Ce chiffre reste cependant marginal : "Cela reste donc marginal quand on sait que 1/4 à 1/3 des clients ont changé de fournisseur durant l’année. On parle de quelques centaines de cas sur deux à trois millions de personnes", précise Stéphane Bocqué, porte-parole de la FEBEG (la fédération des producteurs, fournisseurs et négociants d’électricité), qui a appris ces problèmes via la presse.

"Le Médiateur pour l’énergie semble indiquer que l’augmentation des cas se situe principalement en Flandre. Il est vrai qu’étant donné la situation de surchauffe du marché et des prix élevés, le nombre de switch fournisseur est en hausse", explique Stéphane Bocqué. "Le marché a également dû faire face à des faillites (p.ex. en Flandre 'WATTS' et 'Vlaamse Energieleverancier') qui ont entraîné de nombreux switch fournisseurs supplémentaires par rapport aux années précédentes."

La FEBEG rappelle par la même occasion que "les fournisseurs approvisionnent environ 9 millions de points de connexion EAN en Belgique (électricité et gaz)".

Comment expliquer ces changements indésirables ?

Selon Eric Houtman, l’explication réside dans le nouveau système informatique des gestionnaires de réseau et des fournisseurs d’énergie, qui présente une lacune ne lui permettant pas de remarquer si une erreur est commise avec le code EAN des compteurs de gaz et d’électricité (une série de 18 chiffres pour identifier chaque compteur).

L’hypothèse du médiateur est bien plausible. En effet, le système informatique qui coordonne les données des clients et les fournisseurs d’énergies a été changé en novembre 2021. Un changement qui coïncide avec la hausse du nombre de plaintes reçues du côté du médiateur ces derniers mois.