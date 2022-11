Des centaines d’arbres distribués à Liège pour contribuer au plan Canopée

C’est la semaine de l’arbre, alors un peu partout en Wallonie se déroulent des distributions gratuites d’arbre. C’était le cas à l’école d’horticulture de la Ville de Liège, une ville qui a un plan canopée qui prévoit de planter des arbres pour s’adapter aux conséquences du changement climatique. Un plan à long terme mais qui commence aussi par des arbres plus petits, distribués ce week-end.

Des petits arbres fruitiers sur simple demande, des arbres haute tige sur réservation, c’est ce qui était distribué. 1500 pour la seule école d’horticulture, 200.000 pour la Wallonie. Une opération qui connaît un vrai succès avec des motivations diverses, comme pour Anne et Ysaline : " J’aime bien les petits fruits dans mon jardin et comme c’est gratuit, c’est une occasion de pouvoir jardiner un peu. Et puis ici il y a des renseignements sur la façon de bien planter et pour bien récolter ", explique Anne. " C’est l’aspect verdure de la ville, maintenir cet espace encore vert. Je pense que c’est important climatiquement parlant. Nous, on vient de la campagne donc on a été habitué à la verdure. Ça fait du bien au moral. Du coup, pouvoir développer ça quand c’est possible c’est important ", ajoute Ysaline.

A Liège, tout cela contribue au succès du plan canopée qui vise la plantation de 22.000 arbres à l’horizon 2030 : " Les arbres vont amener une petite climatisation naturelle. Ça, c’est vraiment l’objectif du plan canopée. Ici, dans le cadre de la semaine de l’arbre, les arbres ont entre six et huit ans. Ils ont une couronne qui doit être formée. C’est pour ça qu’il faut une dizaine d’années pour que l’arbre se développe et puisse amener vraiment une ombre conséquente ", détaille Daniel Grandjean, chef d’atelier. D’où des distributions d’arbres dès à présent.