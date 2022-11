Des centaines d’agents de police rendent hommage à leur collègue décédé à Schaerbeek jeudi

"Une enquête est en cours et nous espérons qu’elle sera rapide et approfondie", a déclaré Philippe Van Eeckhaut, membre de la CGSP. "Les premiers éléments sont clairs : une personne connue pour être radicalisée s’est présentée dans un commissariat de police et a déclaré sa haine de la police, sa volonté de s’en prendre à des policiers. Un crime annoncé qu’aucune procédure n’a pu empêcher, comment est-ce possible ?", a-t-il dit. Le syndicaliste a pointé des responsabilités "des ministres de la Justice et de l’Intérieur" en particulier.

"Nous ne pouvons nous défaire de l’impression de ne pas être écoutés, malgré les cris d’alarme répétés des syndicats sur la destruction systématique de notre statut, le manque de financement et de communication provoquant des drames en cascade. Le pouvoir judiciaire, dans ce cas, n’a pas vu le danger non plus", a-t-il dit. "L’ensemble des policiers demande aujourd’hui des comptes aux pouvoirs politique et judiciaire. Ceux-ci sont totalement déconnectés de la réalité du terrain, telle qu’elle est vécue par les policiers au quotidien."