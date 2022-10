Des cellules humaines ont été transplantées dans le cerveau de rats

Cette expérience soulève néanmoins des questions éthiques profondes. Il y a évidemment les questions morales sur les souffrances animales potentielles, dans le cadre de la recherche. Mais il y a aussi toutes celles qui découlent de cette interrogation : un rat dont un sixième des cellules du cerveau sont des cellules humaines est-il toujours un rat ? Est-il un rat à 100% ? Est-il un peu un être humain ?

C’est la question que pose Jessica Hamzelou, dans la Technology Review du MIT. Elle estime : "Pour les scientifiques derrière l’étude (dont Sergiu Pasca), ces rats ne sont pas humains. Ils servent à mieux percevoir le cerveau humain, et les maladies du cerveau humain. Ce n’est pas un rat augmenté, en quelque sorte. Il n’a pas de comportements humains, par exemple".

Néanmoins, si on regarde plus loin : à partir de quelle proportion de cellules humaines dans le cerveau est-ce que le comportement de l’animal changerait ? À partir de quand, alors, pourrait-on estimer qu’un animal change d’espèce ?

Pour un rat, cela nous semble relativement lointain. Mais pour un singe qui a déjà un cerveau plus proche de l’être humain, un primate humanisé, est-ce un être humain ?

Jessica Hamzelou poursuit : "Il y a un consensus autour de l’idée que ce qui fait l’être humain a quelque chose à voir avec son cerveau. Qui est plus grand, plus complexe que celui des autres animaux. C’est notre cerveau qui nous permet de penser, de ressentir, de rêver, de rationaliser… Est-ce que des rongeurs avec des cellules cérébrales humaines pourraient vivre ça, eux aussi ?"

Toucher au cerveau, de près ou de loin c’est quand même s’attaquer à ce qui fait l’humanité.

Et ce n’est peut-être pas très étonnant que cette expérience ait eu lieu à l’Université de Stanford, dans ce grand bain où le transhumanisme est – pour de nombreux scientifiques et patrons de la tech – une philosophie et un but à atteindre. Transformer le cerveau, le vivant est philosophiquement accepté, voire souhaitable.