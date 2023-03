Des célébrités appellent à cesser le "harcèlement" au Bangladesh de Muhammad Yunus

Quarante célébrités internationales, dont Ban Ki-moon, Hillary Clinton et Bono, ont publié mercredi une lettre commune appelant le Bangladesh à mettre fin aux attaques "injustes" et au "harcèlement" du lauréat du prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus.

L’économiste Muhammad Yunus, récompensé du prix en 2006, est salué internationalement pour avoir sorti des millions d’habitants de l’extrême pauvreté au Bangladesh en proposant des microcrédits en milieu rural par l’intermédiaire de la Grameen Bank, qu’il a fondée en 1983. Sa réputation s’est toutefois ternie après s’être brouillé avec la Première ministre Sheikh Hasina, qui l’a accusé de "sucer le sang" des pauvres, avec des taux d’intérêt avoisinant les 20%.

Dans cette lettre, l’ancien secrétaire général des Nations unies sud-coréen, Ban Ki-moon, le chanteur du groupe U2 Bono, l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, l’ancien vice-président américain Al Gore et d’autres personnalités partagent leurs "profondes inquiétudes" quant au "bien-être" de M. Yunus, 82 ans. "Il est… douloureux de voir le professeur Yunus, un homme d’une intégrité irréprochable, et l’œuvre de sa vie injustement attaqués, harcelés et faisant l’objet d’enquêtes de manière répétée par votre gouvernement", ont-ils déclaré dans la lettre, publiée dans le Washington Post.