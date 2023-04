Dès ce mardi, la Belgique peut demander le transfèrement d’Olivier Vandecasteele

C’est aujourd’hui que la Belgique peut officiellement demander à l’Iran le transfèrement d’Olivier Vandecasteele. Le temps du délai après la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté les recours introduits en Belgique contre la loi validant le traité de transfèrement de condamnés avec l’Iran est dépassé.

Cette loi doit permettre d’échanger l’otage belge contre un détenu iranien.

Et il y a urgence à en croire ses proches. Ils ont pu s’entretenir avec Olivier Vandecasteele par téléphone ce week-end. Son état de santé est très mauvais.

"Il nous a annoncé avoir été déplacé de son lieu inconnu vers la prison d’Evin, section 209 (la prison dans la prison) et ce depuis 10 jours déjà", écrit sa famille. "Olivier est encore toujours enfermé à l’isolement, dans une cellule sans fenêtre, sans matelas, ni couverture et sans même des vêtements de rechange. Il a froid et n’arrive plus à dormir dû aux douleurs insupportables aux jambes dont il se plaignait déjà lors de l’appel du 13 mars."

Olivier ne reçoit aucun traitement

"Il ne parvient plus à se tenir debout plus de 5 minutes à cause de douleurs musculaires et nerveuses qui s’intensifient jour après jour. Olivier a eu la visite d’un médecin mais ne reçoit aucun traitement concernant ses problèmes de santé. Ses conditions de détention n’ont pas évolué avec notamment une nourriture insuffisante pour garantir sa santé."

Mentalement, il est à bout.

"Mentalement, il est à bout. Il a dit ne plus pouvoir supporter les pressions exercées sur lui. La torture psychologique quotidienne et le temps qui s’écoule mettent sa vie en danger."

Une fois que la Belgique aura demandé le transfèrement d’Olivier Vandecasteele, il y aura encore la possibilité d’un nouveau recours contre cette décision.