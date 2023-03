Dès ce lundi, la tour de la collégiale Saint-Jean, plus que millénaire, se refait une beauté

Les travaux doivent durer dix-huit mois. Et c’est un délai très court, au vu de l’ampleur de la tâche. Il faut d’abord s’occuper de la maçonnerie : du grès houiller, une pierre prélevée des coteaux de la Citadelle, en "circuit court", donc, mais une pierre qui résiste mal à l’usure du temps (enfin, quand même un millénaire!); il va falloir renouveler un cubage important de moellons. Et puis s’occuper de l’extérieur : enlever les tirants qui ont été placés au dix-neuvième pour consolider les parements qui ont fini par se détacher des murs, injecter un coulis de chaux pour rendre de la cohérence aux parois, et enfin recouvrir d’un enduit, un peu comme à Saint-Barthélemy. Ce sont les traces des enduits d’origine qui ont dicté le choix des teintes, rouge, ocre et blanc cassé.