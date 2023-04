Ces innovations rejoignent toutes celles apparues dernièrement et qui n'ont qu'un but : protéger les cyclistes. C'est le cas du casque gonflable de Bumpair, doté à la fois d'une structure textile très résistante et d'air sous pression destinée à protéger efficacement la tête.

Toujours côté français, les cyclistes peuvent également bénéficier du B'Safe, un gilet équipé d'un airbag, lequel se déclenche automatiquement lors d'une chute, offrant ainsi une protection optimale des zones vitales du haut du corps en cas d'accident.