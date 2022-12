Des cas de maltraitance envers des élèves atteints de troubles du spectre de l’autisme suspectés dans une école belge

L’affaire a fait trembler le milieu scolaire flamand cette semaine. Un groupe d’enseignants d’une école spécialisée de Ninove, en Flandre Orientale, sont suspectés d’avoir commis des faits de maltraitance envers plusieurs élèves atteints d’un trouble du spectre de l’autisme.

Les victimes auraient été malmenées et humiliées et une enquête a été ouverte par le parquet de Flandre Orientale. Les enseignants mis en cause ont également partagé des messages et photos de ces abus sur un groupe Whatsapp.

"Je me sens responsable"

En Flandre, on pointe un manque de contrôle des services flamands de l’inspection scolaire, qui aurait permis de mettre au jour ces actes répréhensibles bien plus tôt. Les inspecteurs dénoncent depuis de nombreuses années une réduction de leurs moyens sur le terrain. "Cela faisait dix ans que nous n’avions plus effectué de contrôle" dans cette école, a confirmé Lieven Viane, inspecteur général de l’inspection flamande de l’enseignement au micro de la VRT.

"En 2018 nous avions demandé au gouvernement flamand d’imposer par décret une visite des écoles tous les six ans. Auparavant c’était un contrôle tous les dix ans. Mais nous sommes dans une situation historique car nous ne nous sommes plus rendus dans de nombreuses écoles depuis très longtemps", a-t-il ajouté.

L’inspection flamande de l’enseignement estime ne pas pouvoir "éviter tous les drames". "Mais ce qu’il s’est passé me choque et je me sens responsable", conclut Lieven Viane.