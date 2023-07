Des camions électriques vont bientôt pouvoir se recharger tout en roulant sur l'autoroute.

Vinci annonce que des poids lourds électriques vont prochainement pouvoir se recharger tout en roulant sur l’autoroute A10, non loin de la barrière de péage de Saint-Arnoult, dans le sens Paris-Province, sur deux petits tronçons de deux kilomètres. Chacun présentera une solution de recharge dynamique particulièrement innovante, la première reposant sur l'induction, la seconde sur la technologie par rail conducteur.

Pour rappel, la recharge par induction permet de charger un véhicule sans contact, simplement en roulant sur une route spécialement équipée. Cette solution nécessite toutefois l'installation d'un module dédié sous le camion. De son côté, le rail conducteur vient se fixer à l'extrémité d'un bras mobile fixé au bas du châssis du camion. Dans les deux cas, le camion se recharge donc tout en roulant.

Sur de longues distances, cela pourrait éviter de passer par la case borne de recharge.

Ce projet démarrera en septembre 2023 et se poursuivra avec des essais sur une piste fermée du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) à Rouen. L’objectif sera par la suite d’équiper des tronçons autoroutiers sur de plus grandes distances pour un usage commercial sur les principaux axes routiers français.