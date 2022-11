Des caméras intelligentes arrivent pour détecter l’usage du GSM au volant

On s’en doute, mais un rappel n’est pas inutile au vu des chiffres, les écrans et le volant… ne font pas bon ménage ! Selon Benoit Godart, on estime à environ à cinquante tués et quatre mille cinq cents blessés, le nombre de victimes d’accidents dus à la distraction et notamment au GSM au volant. Dans 60% des infractions liées au GSM, le conducteur a l’appareil en main, pour écrire un SMS par exemple. Aujourd’hui, l’utilisation du GSM est plus dangereuse qu’un simple coup de téléphone, d’où la nécessité de trouver d’autres moyens pour enrayer ce phénomène.