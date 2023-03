Des caméras à domicile pour mesurer le trafic : Walhain veut rendre ses routes plus sûres et plus agréables

Les données récoltées seront ensuite analysées. Et le collège communal pourra s’en saisir pour envisager des mesures concrètes et ciblées afin de rendre les routes plus sûres et plus agréables. Et pas seulement sur les voiries où l’on constate régulièrement des excès de vitesse.

"On pourrait voir aussi des endroits où on a très peu de voitures, des vitesses qui sont bien respectées et où on pourrait prévoir des zones où on partage un peu mieux l’espace entre les voitures, les piétons et les cyclistes, sans spécialement faire un aménagement séparé pour chacun, poursuit Michaël Horevoets. Dans certains cas, on peut partager une voirie entre tous."