Des calèches électriques à Bruxelles en 2024

Vous ne les croiserez plus dans les rues du centre-ville de Bruxelles : les calèches tractées par des chevaux, destinées aux visites touristiques, ont cessé leurs activités depuis le mois de mars. Elles transportaient environ 15.000 touristes lors des bonnes années. Elles vont laisser place à une variante plus moderne : des calèches électriques.

Fini le claquement des sabots sur les pavés du centre-ville de Bruxelles après dix ans d’exploitation. Thibault Danthine, l’exploitant, arrête cette activité pour plusieurs raisons. "Les choses devenaient de plus en plus compliquées au niveau logistique. J’allais devoir de toute façon déménager les écuries et trouver une écurie où l’on peut accueillir quatre chevaux, du fumier, etc. en plein centre-ville, c’est très compliqué. Ce n’est pas évident non plus, d’un point de vue ressources humaines, de trouver des personnes qui savent mener un cheval en ville et parler deux ou trois langues. Et, au niveau éthique, les choses changent", confie l’ancien chef des cochers.



L’attraction touristique ne s’arrête pas totalement. Les calèches tractées par des chevaux vont en fait laisser la place à un modèle de calèches 100% électriques. Le but ? Garder le charme de la visite tout en avançant avec son temps. Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à Bruxelles explique que c’est la volonté d’offrir à Bruxelles quelque chose d’innovant et davantage dans l’ère du XXIᵉ siècle. "Cela va permettre à Bruxelles d’être dans une offre qui est respectueuse de l’environnement, respectueuse du cadre patrimonial de notre centre-ville, mais en même temps d’avoir une certaine modernité, cela va différencier Bruxelles d’autres villes européennes", explique-t-il.



L’exploitant restera le même car c’est lui qui a remporté l’appel d’offres organisé par la Ville. Il se donne jusqu’à 2024 pour mettre en place ce nouveau défi.