La première mesure ne peut échapper aux oreilles en pénétrant dans l’établissement. "C’est vrai qu’on aime la musique forte", explique le patron. "Ça ennuie un peu les gens, mais cela fait partie de la parade".

Mais, visiblement, cela ne suffit pas. Au fil de la matinée, le nombre de PC est de plus important et Eric prend alors une deuxième mesure. "On va bloquer l’accès au wifi pour certains ordinateurs présents. C’est la seule manière qu’on a trouvée pour réduire le nombre d’ordinateurs. On ne le fait pas par méchanceté, pas du tout, on veut garder nos clients. Mais si on n’agit pas, on n’a parfois plus de table disponible pour d’autres clients qui viennent manger chez nous le midi. Or, c’est la période la plus rentable pour un établissement comme le nôtre. Et beaucoup de travailleurs sur leur ordinateur, eux, ne mangent pas chez nous. Ils consomment peu".