Des cadors sur du velours, quelques surprises et un poids lourd en danger : le point sur les qualifs de l’Euro 2024

Dans le groupe A où trois nations semblent sortir du lot depuis le tirage au sort et cela se confirme plus ou moins dans les résultats. L’Espagne, l’Écosse et la Norvège sont les mieux placées pour décrocher une place qualificative. Et ce sont même de surprenants Écossais qui dominent le classement, devant l’Espagne. Avec cinq victoires en autant de rencontres, "The Tartan Army" trône sur ce groupe A avec notamment une belle victoire face aux Espagnols. Mais avec six points de moins et une rencontre de moins, la Roja a encore toutes les cartes en mains pour la qualification et même la tête du groupe.

Selon les statistiques Gracenote, l’Écosse possède 99% de chances de se qualifier, et l’Espagne 98%.

Derrière, ce sera plus compliqué pour la Norvège mais c’est encore possible en cas de défaillance espagnole par exemple. Les Norvégiens qui pourraient également disputer les barrages s’ils n’accrochent pas l’une des deux premières places.

Pour la Géorgie et pour Chypre, la situation est nettement moins favorable. Les deux nations devraient en rester au stade des qualifications.