Des cadeaux unisexes pour la fête des mères et des pères

Pour la fête des mères et des pères, l’entreprise belge propose une collection inédite de box cadeaux. Galler et Ardent Spirit, entreprise liégeoise qui produit des spiritueux 100% bios et mis en bouteille dans le plat pays, se sont mis ensemble pour créer des coffrets aux amateurs de Gin.

Deux formats sont proposés avec deux gins différents. L’une des boxes est plus forte en chocolat, l’autre plus forte en gin (mais aucune n’est plus pour papa que pour maman).

Dans la première, vous retrouverez une mignonnette (100 ml) de gin et un large assortiment de Mini Tablettes, pralines et Rawetes,

Dans la deuxième, une bouteille de 500 ml de gin et des Mini Tablettes assorties (mais en moindre quantité).

Le premier gin sélectionné par les distillateurs Ardent Spirit est le Gin Apotek, un gin biologique produit à base de plantes et d’épices comme le genévrier et la cardamome, et infusé avec des agrumes (mandarine et pamplemousse). Le second sera corsé, rafraîchissant grâce à ses notes de citron et épicé avec ses arômes de poivre de Sichuan et de muscade et d’abricot.