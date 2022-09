Des buts décisifs à la pelle, des statistiques affolantes : où s'arrêtera la machine serbe Aleksandar Mitrovic ?

Ce but fait rentrer encore un peu plus Mitrovic dans l'histoire. 12 buts lors de ses 11 dernières rencontres en club et en équipe nationale. Il s'agissait aussi de sa 50e rose plantée pour la Serbie (où il est le meilleur buteur incontestable) et de son 14e en Ligue des Nations, c'est un record.

L'ancien Mauve fait aussi preuve de précocité : pour inscrire ses 50 buts sous la vareuse serbe, il ne lui a fallu que 76 rencontres. Un chiffre qui a de quoi faire pâlir les plus grands. A titre de comparaison, Lionel Messi en a eu besoin de 107, Cristiano Ronaldo 114. Seul notre Romelu Lukaku national se rapproche de ce nombre, Big Rom avait planté son cinquantième (et 51e) but pour les Diables face à Saint-Marin en 2019 lors de son... 83e match.

Bref, Aleksandar Mitrovic fait trembler les filets plus vite que son ombre. L'homme providentiel de la montée de Fulham en Premier League avait cassé la baraque la saison dernière en Championship. Mitrogoal avait planté 43 buts (...en 43 apparitions) devenant le recordman absolu, très loin devant les 31 réalisations d'Ivan Toney.

Au-delà des statistiques, ses pions ont souvent été d'une importance capitale. Il y a presque un an, Mitrogoal avait propulsé son pays en Coupe du monde d'un coup casque rageur à la 90e minute face au Portugal en barrages. La Serbie va indéniablement rêver d'autres exploits de sa machine à buts au Qatar. Une machine à buts qui ne semble pas prête de s'enrayer.