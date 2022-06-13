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Ukraine - Україна

Майже безкоштовні автобуси по Валлонії | Des bus presque gratuits en Wallonie

Майже безкоштовні автобуси по Валлонії | Des bus presque gratuits en Wallonie
il y a 2 heures1 min
Par Benjamin Houx

Уряд щойно вжив ряд заходів щодо зниження тарифів.

Гарні новини: Деякі заходи турбують українців!

 

Вони зможуть скористатися спеціальною підпискою, яка називається "ТЕМПО-ПАС". Його ціна? 5 євро. Щоб отримати його, вам потрібно підійти до стійки TEC (це назва компанії, яка керує автобусами у Валлонії) і показати тимчасовий охоронний сертифікат, це документ який ви отримали першочергове у Palais 8 de Heysel .

"Tempo Pass" діятиме до 30 вересня 2022 року у всій мережі Валлонії.

 

Ще один захід для підлітків 18-24 років

З 1 вересня молоді люди отримають доступ до підписки за 12 євро на рік. Цей захід мав набути чинності трохи пізніше, але уряд прискорив справу. Він хоче зробити автобуси та трамваї привабливішими в той час, коли ціни на пальне рекордно високі.

 

Тут ви знайдете список точок продажу TEC: TEC (letec.be)

Le gouvernement vient de prendre une série de mesures pour baisser les tarifs. Bonne nouvelle : Certaines mesures concernent les Ukrainiens !

Ils vont pouvoir bénéficier d’un abonnement spécifique, appelé le " TEMPO-PASS ". Son prix ? 5 euros. Pour en obtenir un, il faut se présenter dans un guichet des TEC (c’est le nom de la société qui gère les bus en Wallonie) et montrer l’attestation de protection temporaire.

Le " Tempo Pass " sera valable jusqu’au 30 septembre 2022 , sur tout le réseau wallon.

Une autre mesure pour les 18-24 ans

Dès le 1er septembre, les jeunes adultes auront accès à un abonnement à 12 euros par an. Cette mesure devait entrer en vigueur un peu plus tard, mais le gouvernement a accéléré les choses. Il veut rendre les bus et les trams plus attractifs, à cette période où le prix du carburant atteint des records.

Vous trouverez ici la liste des points de vente TEC : TEC (letec.be)

Des bus presque gratuits en Wallonie

 

Le gouvernement vient de prendre une série de mesures pour baisser les tarifs. Certaines mesures concernent les Ukrainiens !

Ils vont pouvoir bénéficier d’un abonnement spécifique, appelé le " TEMPO-PASS ". Son prix ? 5 euros. Pour en obtenir un, il faut se présenter dans un guichet TEC et montrer l’attestation de protection temporaire. Le " Tempo Pass " sera valable jusqu’au 30 septembre 2022 , sur tout le réseau wallon.

 

Une autre mesure pour les 18-24 ans

Dès le 1er septembre, les jeunes adultes auront accès à un abonnement à 12 euros par an. Cette mesure devait entrer en vigueur un peu plus tard, mais le gouvernement wallon a accéléré les choses. Il veut rendre les bus et les trams plus attractifs, à cette période où le prix du carburant atteint des records.

 Pour trouver la liste des guichets TEC, rendez-vous ici: TEC (letec.be)

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