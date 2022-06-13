Майже безкоштовні автобуси по Валлонії | Des bus presque gratuits en Wallonie

Уряд щойно вжив ряд заходів щодо зниження тарифів.

Гарні новини: Деякі заходи турбують українців!

Вони зможуть скористатися спеціальною підпискою, яка називається "ТЕМПО-ПАС". Його ціна? 5 євро. Щоб отримати його, вам потрібно підійти до стійки TEC (це назва компанії, яка керує автобусами у Валлонії) і показати тимчасовий охоронний сертифікат, це документ який ви отримали першочергове у Palais 8 de Heysel .

"Tempo Pass" діятиме до 30 вересня 2022 року у всій мережі Валлонії.

Ще один захід для підлітків 18-24 років

З 1 вересня молоді люди отримають доступ до підписки за 12 євро на рік. Цей захід мав набути чинності трохи пізніше, але уряд прискорив справу. Він хоче зробити автобуси та трамваї привабливішими в той час, коли ціни на пальне рекордно високі.

Тут ви знайдете список точок продажу TEC: TEC (letec.be)