Майже безкоштовні автобуси по Валлонії | Des bus presque gratuits en Wallonie

Le gouvernement vient de prendre une série de mesures pour baisser les tarifs. Bonne nouvelle : Certaines mesures concernent les Ukrainiens !

Ils vont pouvoir bénéficier d’un abonnement spécifique, appelé le " TEMPO-PASS ". Son prix ? 5 euros. Pour en obtenir un, il faut se présenter dans un guichet des TEC (c’est le nom de la société qui gère les bus en Wallonie) et montrer l’attestation de protection temporaire.

Le " Tempo Pass " sera valable jusqu’au 30 septembre 2022 , sur tout le réseau wallon.

Une autre mesure pour les 18-24 ans

Dès le 1er septembre, les jeunes adultes auront accès à un abonnement à 12 euros par an. Cette mesure devait entrer en vigueur un peu plus tard, mais le gouvernement a accéléré les choses. Il veut rendre les bus et les trams plus attractifs, à cette période où le prix du carburant atteint des records.

Vous trouverez ici la liste des points de vente TEC : TEC (letec.be)