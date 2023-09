Des burgers moins gros... Qu’est-ce que la réduflation ?

Est-ce que McDo essaye de nous arnaquer ? C’est ce que certains pensent en France où un burger, le Big Tasty, a fortement diminué de taille mais pas forcément de prix.

En fait McDo a transféré une note à tous les gérants pour les inviter à adapter leur prix au nouveau format du burger mais ils ne l’ont pas tous fait et ça met en colère les fans du Big Tasty.

Réduire la quantité mais pas le prix, c’est un peu une technique de "gros rat" pour faire payer plus cher sans qu’on s’en rende compte. On appelle ça la "Shrinkflation". "Shrink" c’est "rétrécir" en anglais et "flation" c’est pour "inflation”", l’inflation, l’augmentation des prix quoi.

En français il y a un aussi un mot bien cheum : la réduflation. Et cette pratique, on la voit de plus en plus souvent ces dernières années, surtout au supermarché.

Genre des céréales qui passent d’un paquet de 450 g à un paquet de 410 g (les Trésor de Kellogg’s) ou encore des petits fromages qui passent de 20 g par portion à 18 g par portion (les boîtes de Kiri).

Le meilleur moyen pour ne pas te faire entuber sans le savoir, c’est de regarder le prix au kilo ou le prix au litre souvent écrit en tout petit sur les étiquettes des rayons. Comme ça, peu importe la taille du paquet, tu sais comparer le prix plus facilement.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.