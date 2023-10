Des bulles, des réductions, des places gratuites grâce à l’opération Coup de Théâtre à Bruxelles

Vous aimez le théâtre, le cirque, les arts de la rue, la danse, les arts de la scène ? Bonne nouvelle pour vous ! Grande ou petite salle, elles mettent en avant leurs productions et n’attendent que vous…

Les arts vivants sont mis à l’honneur jusqu’à ce dimanche dans plus de 80 lieux dont quelques chouettes adresses bruxelloises. C’est l’opération Coup de Théâtre qui bat son plein en ce moment.

Des réductions de tarifs, des places offertes et un tas d’avantages sont proposés dans différents lieux à Bruxelles. Les productions du moment déroulent leur tapis rouge pour accueillir les Bruxellois et créer ou plutôt recréer du lien.

Alors ? On sort ?

Et si vous vous laissiez tentés ? Allez, venez ! On a sélectionné pour vous, à titre d’exemple, le spectacle de Zidani qui se joue ces 6 et 7 octobre dans le cadre de l’opération Coup de Théâtre.

Zidani présente une comédie déjantée où une psychothérapeute nommée Clémentine remet en question sa vie et décide de devenir l'actrice de son propre destin.

Avec une ambiance rock n'roll et disco, la pièce aborde le thème existentiel de manière divertissante et pleine d'énergie.

Votre avantage “coup de théâtre”: accueil avec un verre de bulles ! Sympa, non ?

Rendez-vous rue de la Colonne, 30 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean et sur le site du Café de la Rue.

La RTBF propose des captations de scène, des réductions de tarifs et on en parle avec notre chargée de projets théâtre et arts de la scène dans l’interview ci-dessus. Carine Bratzlavsky était de passage dans le studio de Bruxelles Matin en radio sur Vivacité.

INFOS PRATIQUES:

https://www.rtbf.be/article/operation-coup-de-theatre-decouvrez-les-spectacles-pres-de-chez-vous-a-bruxelles-11252080