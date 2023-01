Des bourgeons et des fleurs, en plein hiver !

Le pépiniériste s'arrête à côté des rosiers, et ce n'est pas par hasard. Ils sont très sensibles aux variations de température et les effets de la météo particulièrement clémente sont déjà perceptibles :

" On voit bien qu'il y a toute une série de bourgeons qui se sont ouverts et que le rosier s'est déjà remis en activité, ce qui n'est pas très bon; il y a une remontée de sève qui s'opère, les cellules se sont gorgées d'eau, cela signifie qu'elles ont perdu une partie de leur protection par rapport au froid, et elles risquent de ne pas tenir le coup en cas de gel. "

D'après ce professionnel, il ne faudrait pas que les températures redescendent plus bas que - 4 degrés sous peine de voir les plantes qui ont repris leur activité définitivement perdues, en tout ou en partie.

Et le rosier n'est pas le seul concerné : dans les allées, on voit de nombreux bourgeons à feuilles déjà ouverts, et même des fleurs, notamment au milieu des spirées.