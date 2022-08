Des bougies qui aident à vendre des maisons, aux odeurs de pain cuit au four, de linge frais et de café

Une étude décrypte les odeurs qui encouragent les gens à acheter une maison et les odeurs qui les feront fuir… dans le but de créer une bougie à allumer avant les visites pour vendre votre maison plus rapidement !

Le site de comparaison d’agents immobiliers GetAgent a mené cette nouvelle recherche révélant que le pain fraîchement cuit, le linge fraîchement lavé et le café fraîchement moulu sont les meilleurs parfums pour vendre votre logement. D’autres produits de boulangerie, comme la tarte aux pommes chaude (14%) et le gâteau d’anniversaire fraîchement cuit (11%) se sont classés parmi les dix parfums les plus attrayants.

A contrario, la moisissure (non, vraiment ?), le vomi (sans blague) et le cannabis (ah oui ?) sont les trois principaux parfums qui rendraient les acheteurs potentiels moins enclins à acheter une propriété. Entre 40% et 45% des propriétaires ont déclaré que les odeurs de caoutchouc brûlé, de fumée ou de pièces poussiéreuses les dissuadaient également de faire une offre sur un logement.

GetAgent a ensuite utilisé ces parfums positifs (pas le vomi forcément) dans une bougie pratique permettant de simplement allumer le pain fraîchement cuit, le linge de toilette frais et le café. Et, pour la blague, ils ont aussi créé la bougie qui pue !