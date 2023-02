Des bornes de stationnement plus "intelligentes" bientôt à Malmedy

D’ici l’été, voire l’automne prochain, le centre-ville de Malmedy sera doté de cinq nouvelles bornes de stationnement. Des bornes plus intelligentes qui offriront plus de possibilités.

" Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont prévues. Le premier c’est d’avoir un stationnement à durée limitée, parce qu’on remarque que le problème c’est le manque de rotation du parking, et plus particulièrement dans les rues commerçantes. Un des autres avantages de ces bornes par rapport aux bornes qu’on connaît déjà c’est que le décompte du stationnement sera indiqué sur la borne, tout comme le temps de dépassement. Et puis un SMS ou un courriel pourra être envoyé directement à l’agent responsable de la surveillance des parkings afin de lui signaler un dépassement du temps de stationnement ", détaille Catherine Schroeder, l’échevine en charge des parkings.

Il y a aussi un autre avantage pour la Ville, qui peut s’avérer intéressant à certains moments : " L’affichage sur la borne peut être modifié, donc on peut réserver des emplacements pour les livraisons à certains moments de la semaine. Il s’agit de cinq bornes et chacune gère deux emplacements. Nous serions donc à dix emplacements gérés par ces bornes ", ajoute-t-elle encore.