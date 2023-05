Pourquoi les graines germées et les micropousses sont-elles des bombes énergétiques ? Comment les utiliser et en faire ses alliées au quotidien ? Conseils et explications de Mélanie Guisset, spécialiste d’une cuisine saine et chroniqueuse pour Tendances Première.

"Tout le potentiel de nutriments et de vitamines de la plante est concentré et décuplé dans les graines : jusqu’à 40 fois plus que dans le légume lui-même !" promet la chroniqueuse.