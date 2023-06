Des boîtes en carton biodégradable remplies d’eau pour lutter plus efficacement contre les incendies

Une invention inédite pour pouvoir lutter contre les incendies avec toutes sortes d’avions plutôt qu’avec uniquement des canadairs.

Les incendies ravagent la planète et commencent de plus en plus tôt : entre l’Australie en 2020, le Brésil en 2021, la Californie en 2022, l’Espagne et le Canada en 2023, la planète brûle et les services de secours luttent péniblement pour les. Des inventeurs tentent de trouver des solutions pour lutter le plus efficacement possible lorsque ces incendies se déclarent.

C’est notamment le cas de Frédéric Bury qui a développé une idée qui permet d’utiliser n’importe quel avion doté d’une porte arrière et pouvant porter jusqu’à 15 à 20 tonnes de marchandise. Des boîtes en carton biodégradable contenant de l’eau peuvent ainsi être larguées facilement au-dessus des incendies en cours.