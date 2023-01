Des blocs de béton installés au pont Capitte pour éviter la circulation des camions

"Il était temps" estime Fabio, l’un des ouvriers qui a placé le dispositif "il n’est pas en bon état." Le pont Capitte a été construit il y a près de 100 ans, il est fragile. Pour le faire souffler, la commune et le SPW ont décidé d’employer les grands moyens: ils ont laissé 2 petits trous de 2 mètres 25 pour faire passer les voitures et les camionnettes dans les 2 sens. Les poids lourds doivent faire le tour, et pas d’exceptions ! Les bus TEC doivent emprunter les déviations, tout comme les camions de pompiers " les services de secours ont déjà été avisés" rassure l’inspecteur Franck, en charge de la circulation à La Louvière " c’est contraignant mais c’est la seule solution pour que l’usager lambda puisse encore passer sur ce pont."

Des portiques avaient été installés il y a quelque temps "pour limiter le charroi de par sa hauteur" mais cela ne suffisait pas, certains forçaient le passage "on a eu énormément de casse en très peu de temps." Le nouveau dispositif devrait rester jusqu’à ce qu’on pont provisoire soit installé "on espère que ce sera le cas d’ici cet été" estime Sarah Pierre du SPW, le service public de Wallonie "à côté de cela, les discussions sont toujours en cours concernant le pont Capitte en tant que tel. Ces discussions sont complexes parce qu’elles doivent tenir compte de l’enjeu patrimonial puisque le canal du centre historique est classé au patrimoine mondial. Des procédures particulières doivent être respectées. A ce stade, nous espérons que les travaux du pont Capitte pourront débuter en 2024 et durer environ 2 ans."