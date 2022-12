Des billets d’avion à 10 euros en temps de crise énergétique : comment est-ce encore possible ?

La facture énergie pèse lourd pour les compagnies aériennes, et se retrouve logiquement répercutée sur le prix des billets. Pourtant, l’envolée annoncée il y a quelques mois n’a pas encore vraiment eu lieu.

Tui nous confirme bien une augmentation de 10% environ pour l’ensemble des produits Tui et Tui fly. Cette augmentation est liée à l’inflation et à la crise énergétique. Mais sans chercher longtemps, il est encore possible de trouver des billets d’avion à tout petit prix, 10 ou 15 euros, pour s’envoler vers l’Espagne, la Roumanie, ou encore l’Irlande. Bien sûr, ces tarifs ne tiennent pas compte des divers suppléments, pour les bagages, par exemple, et le retour sera peut-être plus cher.

Mais des tarifs si bas, alors que le carburant a flambé, que la facture énergie des ménages devient parfois impayable… Comment l’expliquer ?