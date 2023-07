Des bières fruitées, oui, mais pas forcément sucrées !

On va retrouver là les bières plus classiques de brasseries, brassées cette fois sur des bières non acides, comme une base de blanche, dans laquelle on va rajouter de la purée de fruits, voire du sirop.

Le fait de travailler avec de la purée de fruits va annihiler le risque d’infection de la bière par des bactéries. Et comme on ne veut pas une bière acide, il faut s’assurer que l’ajout est totalement stérile. On peut aussi utiliser du vrai fruit, préalablement désinfecté en le faisant macérer dans de l’alcool blanc.

Mais la grosse majorité des brasseurs vont faire appel à des fruits en purée, vendus pour l’agro-alimentaire et préalablement pasteurisés. Les plus braves vont tout de même utiliser du vrai fruit en le mettant en amont à l’ébullition, pour tuer toutes les bactéries. Mais ce process nécessite plus de fruits pour obtenir le même résultat aromatique final.