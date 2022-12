Des bières de Noël pour égayer la fin d'année : découvrez notre carte interactive des brasseurs en Wallonie et à Bruxelles

Ces contraintes en termes de conservation n’existent évidemment plus aujourd’hui.

Pourtant, la coutume s’est propagée et a donné lieu à la création d’un véritable marché que les professionnels du secteur disent en constante progression depuis le début des années 2000. Souvent produites en édition limitée pendant un laps de temps restreint, ces bières se vendent généralement à un prix supérieur à celui de leurs sœurs plus communes.

Toutefois, des statistiques globales n’existent pas et les constats sont souvent contrastés d’une brasserie à l’autre. A titre d’exemple, la production de la Bière de Noël Val-Dieu augmente d’environ 15% par an ces dernières années. En 2016, la brasserie estimait que sa bière de Noël représentera aux alentours de 13% de sa production totale, notamment grâce à une percée sur le marché américain. A la Brasserie Dubuisson, qui produit la Bush de Noël, on parle d’une augmentation annuelle d’approximativement 2%. Leur bière de fin d’année équivaut 3 ou 4 % de leur production de bière totale. Les volumes de Gauloise Christmas (Brasserie Bocq) augmentent quant à eux de plus ou moins 5% par an, tandis que la Binchoise Spéciale Noël (Brasserie binchoise) stagne.

