Des berges végétalisées au secours des poissons en Brabant wallon

Six communes du Brabant wallon viennent de rejoindre les nombreux sites déjà équipés en Wallonie : Grez-Doiceau, Ottignies, Jodoigne, Beauvechain, Court-Saint-Etienne et Wavre. Elles ont chacune déboursé 1000 euros. Une dizaine de milliers d’euros supplémentaires permettent de financer le projet, pris en charge par la région wallonne et les fédérations de pêcheurs concernées.

Efficaces, ces installations sont également très résilientes. Elles ont parfaitement résisté aux crues de l’été dernier.